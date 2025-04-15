Türk Yıldızları, Mersin semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamındaki gösterisi öncesinde kent semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamındaki gösterisi öncesinde kent semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı.
Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Türk Yıldızları'nı, sahil şeridindeki Mersin İdman Yurdu Meydanı'na gelen vatandaşlar izledi.
Mersin semalarında 20 dakika çevre tanıma uçuşu yapan ekibin bu çalışmasını, vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.
Türk Yıldızları'nın yer ekibi de meydanda toplanan vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
Türk Yıldızları, kentte 17 Nisan'da prova, 20 Nisan'da ise gösteri uçuşu yapacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.