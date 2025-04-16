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        Mersin'de kamyonetin çarptığı kişi öldü

        Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 10:32 Güncelleme: 16.04.2025 - 10:32
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        Mersin'de kamyonetin çarptığı kişi öldü
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        D.A. idaresindeki 33 BJT 43 plakalı kamyonet, Kocahasanlı Mahallesi D400 kara yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 83 yaşındaki İbrahim Çekme'ye çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Çekme'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Çekme'nin cenazesi Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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