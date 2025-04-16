Mersin'de kamyonetin çarptığı kişi öldü
Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
D.A. idaresindeki 33 BJT 43 plakalı kamyonet, Kocahasanlı Mahallesi D400 kara yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 83 yaşındaki İbrahim Çekme'ye çarptı.
Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Çekme'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Çekme'nin cenazesi Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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