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        Anamur Ticaret ve Sanayi Odası heyetinden Vali Toros'a ziyaret

        Mersin Valisi Atilla Toros, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası (ANTSO) Yönetim Kurulunu makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 14:50 Güncelleme: 16.04.2025 - 14:56
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        Anamur Ticaret ve Sanayi Odası heyetinden Vali Toros'a ziyaret
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        Mersin Valisi Atilla Toros, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası (ANTSO) Yönetim Kurulunu makamında kabul etti.

        ANTSO Başkanı Mehmet Tuna ve beraberindekiler, Toros'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

        Vali Toros, ziyaretleri için ANTSO heyetine teşekkür etti.

        Tuna da Vali Toros'a görevinde başarılar diledi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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