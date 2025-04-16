Anamur Ticaret ve Sanayi Odası heyetinden Vali Toros'a ziyaret
Mersin Valisi Atilla Toros, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası (ANTSO) Yönetim Kurulunu makamında kabul etti.
Mersin Valisi Atilla Toros, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası (ANTSO) Yönetim Kurulunu makamında kabul etti.
ANTSO Başkanı Mehmet Tuna ve beraberindekiler, Toros'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.
Vali Toros, ziyaretleri için ANTSO heyetine teşekkür etti.
Tuna da Vali Toros'a görevinde başarılar diledi.
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