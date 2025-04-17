Mersin Spor, Semt 77 Yalovaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında sahasında Semt 77 Yalovaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Mersin ekibi, başantrenör Can Sevim yönetiminde Servet Tazegül Spor Salonu'nda antrenman yaptı.

İdmanda basketbolcular, şut ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Sevim, Yalovaspor maçının kolay olmayacağını bildirdi.

Maçı kazanmak istediklerini aktaran Sevim, şu ifadeleri kullandı:

"Yalovaspor'un ligde kalmak için artık her maç galibiyet çıkartması gereken bir döneme girildi. O yüzden onlar da mutlaka ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalışacak. Karşımızda her top için mücadele edecek takım olacağını düşünüyorum. O yüzden bizim de aynı şekilde cevap veriyor olmamız lazım. Play-off'a kalmamız açısından çok değerli bir maç. Çünkü 6'ncılık şansımız hala devam ediyor. Bu şansımızı sonuna kadar zorlamamız gerekiyor. Aksi durum olursa ve play-in'e girmek zorunda kalacaksak, 7. sıradan girerek saha avantajını elimize almak zorundayız. Yalovaspor maçına bu bilinçle hazırlanıyoruz."