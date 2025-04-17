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        Türk Yıldızları, Mersin semalarında prova uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamındaki gösterisi öncesinde kent semalarında prova uçuşu yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 19:56 Güncelleme: 17.04.2025 - 20:07
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        Türk Yıldızları, Mersin semalarında prova uçuşu yaptı
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        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamındaki gösterisi öncesinde kent semalarında prova uçuşu yaptı.

        Adana'daki İncirlik Üssü'nden havalanan Türk Yıldızları'nı, sahil şeridindeki Mersin İdman Yurdu Meydanı'na gelen vatandaşlar izledi.

        Mersin semalarında 25 dakika prova uçuşu yapan ekibin gösterisini, vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

        Türk Yıldızları, 20 Nisan Pazar günü ise gösteri uçuşu yapacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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