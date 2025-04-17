Türk Yıldızları, Mersin semalarında prova uçuşu yaptı

Türk Yıldızları, 20 Nisan Pazar günü ise gösteri uçuşu yapacak.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamındaki gösterisi öncesinde kent semalarında prova uçuşu yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.