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        Mersin'de denizi kirleten gemiye 10 milyon 100 bin lira ceza kesildi

        Mersin Uluslararası Limanı'nda kirli ve paslı su bırakarak denizi kirlettiği tespit edilen gemiye 10 milyon 100 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 14:28 Güncelleme: 18.04.2025 - 14:28
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        Mersin'de denizi kirleten gemiye 10 milyon 100 bin lira ceza kesildi
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        Mersin Uluslararası Limanı'nda kirli ve paslı su bırakarak denizi kirlettiği tespit edilen gemiye 10 milyon 100 bin lira ceza uygulandı.

        Alınan bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi Elektronik Gemi Denetim Sistemi'nde yapılan kontrollerde, limanda konuşlu bir gemiden denize kirli ve paslı su bırakıldığı belirlendi.

        Bölgeye giden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü ekipleri, gemiye 10 milyon 100 bin lira ceza kesti.

        Ekipler, denize bırakılan atık sudan aldıkları numuneyi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının onayladığı laboratuvara gönderdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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