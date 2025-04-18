Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Mersin
Hakemler:Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Emin Tuğral
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kilama, Calvo, Kamil Ahmet Çörekçi, Cengiz Demir, Abdulkadir Parmak, Massanga, Boutobba, Bamgboye, Strandberg, Aboubakar
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Bazoer, Adil Demirbağ, Ndao, Jevtovic, Pedrinho, Yasir Subaşı, Melih İbrahimoğlu, Yusuf Erdoğan, Kramer
Goller: Dk. 10 Jevtovic (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 28 Boutobba, Dk. 32 Abdulkadir Parmak (Atakaş Hatayspor)
Sarı kart: Dk. 45 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor)
MERSİN
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