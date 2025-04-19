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        Mersin'de firari hükümlü yakalandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 14:00 Güncelleme: 19.04.2025 - 14:00
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        Mersin'de firari hükümlü yakalandı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu satıcısı şüpheli yakalandı.

        Şüphelinin üzerinde 12 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Yapılan incelemede şüphelinin 5 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında 1 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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