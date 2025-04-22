Bozyazı Belediye Başkanı Çetinkaya koltuğunu öğrencilere devretti
Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu iki öğrenciye bıraktı.
Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu iki öğrenciye bıraktı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre Başkan Çetinkaya, İlk Adım Anaokolu ve Cumhuriyet İlkokulu'nda eğitim gören iki öğrenciyi makamında ağırladı.
Çetinkaya, bayram dolayısıyla makam ve Belediye Meclis Salonu'ndaki koltuklarını öğrencilere devretti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinkaya, çocukların bayramını en içten dilekleriyle kutladığını belirtti.
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