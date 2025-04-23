Gülnar'da 2. Uluslararası Mersin Çocuk Festivali düzenlendi

Festivalde oyunlar oynayan çocuklar, Kosova, Arnavutluk ve Ankara'dan gelen dans topluluklarının sergilediği performansları da aileleriyle izledi.

Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Dairesince, kent genelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlik, ilçede eski otogar alanında gerçekleştirildi.

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