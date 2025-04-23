Sudan'a "2. İyilik Gemisi" ile insani yardım malzemesi gönderilecek

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde hazırlanan yardımları Sudan'a ulaştıracak "2. İyilik Gemisi" hazırlıkların tamamlanmasının ardından Mersin'den uğurlanacak.

İHH ve bağışçıları tarafından hazırlanan gıda kolisi, giyim ve hijyen malzemesi, battaniyelerin bulunduğu yardımlar İHH'nın Hatay'ın Reyhanlı ilçesi ve Mersin'deki lojistik merkezlerinde toplandı.

Merkezlerden Mersin Uluslararası Limanı'na getirilen 110 konteyner ve 1605 tondan oluşan malzemeler "2. İyilik Gemisi"ne yüklenmeye başlandı.

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, gemi önünde düzenlenen uğurlama töreninde, Türkiye'nin Sudan'a yaptığı bu yardımlardan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye'ye ve yardım yapan bağışçılara teşekkür eden Eltayeb, Türk halkının Sudan'a sadece yardım değil sevgilerini de gönderdiğini belirtti.

Gazze'de, Sudan'da ve Müslüman coğrafyalarda yaşanan sıkıntıların uluslararası komplo olduğunu vurgulayan Eltayeb, "Bu komplo, bütün Müslüman alemini kapsamaktadır. Sudan'da yaşanan sıkıntı artık sona doğru yaklaştı. Ordumuz galip gelmeye başladı. Yakın zamanda bu savaş sayfasını kapatacağız. Bundan sonra Sudan'ın yapılandırılması konusunda bütün dostlarımızı yanımızda görmek isteriz. Türkiye, Sudan'ın yanında olduğunu kanıtlamıştır, bunu asla unutmayacağız." diye konuştu.