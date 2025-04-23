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        Sudan'a "2. İyilik Gemisi" ile insani yardım malzemesi gönderilecek

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde hazırlanan yardımları Sudan'a ulaştıracak "2. İyilik Gemisi" hazırlıkların tamamlanmasının ardından Mersin'den uğurlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 16:26 Güncelleme: 23.04.2025 - 16:49
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        Sudan'a "2. İyilik Gemisi" ile insani yardım malzemesi gönderilecek
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        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde hazırlanan yardımları Sudan'a ulaştıracak "2. İyilik Gemisi" hazırlıkların tamamlanmasının ardından Mersin'den uğurlanacak.

        İHH ve bağışçıları tarafından hazırlanan gıda kolisi, giyim ve hijyen malzemesi, battaniyelerin bulunduğu yardımlar İHH'nın Hatay'ın Reyhanlı ilçesi ve Mersin'deki lojistik merkezlerinde toplandı.

        Merkezlerden Mersin Uluslararası Limanı'na getirilen 110 konteyner ve 1605 tondan oluşan malzemeler "2. İyilik Gemisi"ne yüklenmeye başlandı.

        Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, gemi önünde düzenlenen uğurlama töreninde, Türkiye'nin Sudan'a yaptığı bu yardımlardan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        Türkiye'ye ve yardım yapan bağışçılara teşekkür eden Eltayeb, Türk halkının Sudan'a sadece yardım değil sevgilerini de gönderdiğini belirtti.

        Gazze'de, Sudan'da ve Müslüman coğrafyalarda yaşanan sıkıntıların uluslararası komplo olduğunu vurgulayan Eltayeb, "Bu komplo, bütün Müslüman alemini kapsamaktadır. Sudan'da yaşanan sıkıntı artık sona doğru yaklaştı. Ordumuz galip gelmeye başladı. Yakın zamanda bu savaş sayfasını kapatacağız. Bundan sonra Sudan'ın yapılandırılması konusunda bütün dostlarımızı yanımızda görmek isteriz. Türkiye, Sudan'ın yanında olduğunu kanıtlamıştır, bunu asla unutmayacağız." diye konuştu.

        İHH Genel Başkan Yardımcısı Emre Kaya da Sudan'ın ciddi bir insani krizle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

        Sudan'da yaşanan sürecin kendilerini derinden etkilediğini belirten Kaya, yüklemesi devam eden malzemelerin ilerleyen günlerde Port Sudan kentine ulaşacağını dile getirdi.

        Yardımların koordineli şekilde dağıtılacağına dikkati çeken Kaya, şöyle devam etti:

        "Bu sadece insani yardım malzemesi değil, Türk halkının muhabbetini, sevgisini de bu gemimizle beraber Sudan'a ulaştırıyoruz. Bu zor günlerinde Sudan halkıyla Türkiye'nin dayanışma sergilenmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. 15 Nisan 2023'ten bu zamana kadar toplamda 211 konteyner ve 3 bin 155 ton insani yardım malzemesini daha önceki dönemde Sudan'a ulaştırmış ve ihtiyaç sahiplerine iletmiştik."

        İHH İnsani Yardım Vakfı Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Göksu da Sudan'a insani yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti.

        Geminin işlemlerinin tamamlanmasının ardından yola çıkacağı öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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