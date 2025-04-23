Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de, cam silerken 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

        Mersin'in Anamur ilçesinde, cam silerken 3. kattan düşen kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 22:10 Güncelleme: 23.04.2025 - 22:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de, cam silerken 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Anamur ilçesinde, cam silerken 3. kattan düşen kadın yaşamını yitirdi.

        Güzelyurt Mahallesi'nde Aysel Duru (54), temizlik için gittiği 3 katlı binanın son katında bulunan evin camlarını silerken zemine düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Duru, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Ev sahibi N.G'yi (59) gözaltına alan polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem oldu
        Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem oldu
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        Fırsatı olan gitti
        Fırsatı olan gitti
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        THY deprem nedeniyle yolculara ilave haklar tanıdı
        THY deprem nedeniyle yolculara ilave haklar tanıdı
        Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 2 ay devam edebilir
        Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 2 ay devam edebilir
        "İstanbul futbolun yönetim merkezlerinden biri olacak"
        "İstanbul futbolun yönetim merkezlerinden biri olacak"
        Bakan Tunç, DEM Parti'yi kabul edecek
        Bakan Tunç, DEM Parti'yi kabul edecek
        İstanbullular bu gece sokakta kalacak
        İstanbullular bu gece sokakta kalacak
        İstanbul'da okullar 2 gün tatil
        İstanbul'da okullar 2 gün tatil
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
        "Gerçek gündemimiz"
        "Gerçek gündemimiz"
        İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından trafik yoğunluğu!
        İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından trafik yoğunluğu!
        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı
        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

        Benzer Haberler

        Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında konser
        Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında konser
        Sudan'a 110 konteynerlik iyilik gemisi yola çıktı
        Sudan'a 110 konteynerlik iyilik gemisi yola çıktı
        Sudan'a "2. İyilik Gemisi" ile insani yardım malzemesi gönderilecek
        Sudan'a "2. İyilik Gemisi" ile insani yardım malzemesi gönderilecek
        Mersin'de sahilde erkek cesedi bulundu
        Mersin'de sahilde erkek cesedi bulundu
        Denizde cansız bedeni bulundu
        Denizde cansız bedeni bulundu
        Mersin'de 23 Nisan coşkusu
        Mersin'de 23 Nisan coşkusu