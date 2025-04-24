Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de 76 sikke ve 4 yüzük ele geçirildi

        Mersin'de, aracında Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 76 sikke ile 4 yüzük ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 10:46 Güncelleme: 24.04.2025 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de 76 sikke ve 4 yüzük ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'de, aracında Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 76 sikke ile 4 yüzük ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus ilçesinde tarihi eser satmak için müşteri aradığı iddia edilen şüpheli takibe alındı.

        Ekipler tarafından durdurulan zanlının aracında Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 76 sikke ve 4 yüzük ele geçirildi.

        Sürücüyü gözaltına alan ekipler, eserleri incelenmeleri için Mersin Müze Müdürlüğüne götürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul'un yarısı 25 yaş ve üzeri binada yaşıyor
        İstanbul'un yarısı 25 yaş ve üzeri binada yaşıyor
        Parklarda sabahladılar!
        Parklarda sabahladılar!
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        5 bölge için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
        5 bölge için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        "Bizi hedef gösterdi"
        "Bizi hedef gösterdi"
        Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarm!
        Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarm!
        İşveren asgari ücretle işçi arıyor
        İşveren asgari ücretle işçi arıyor
        Süper Lig tarihinin en golcü kiralıkları!
        Süper Lig tarihinin en golcü kiralıkları!
        "Dezenflasyon devam ediyor ancak riskler canlı"
        "Dezenflasyon devam ediyor ancak riskler canlı"
        ABD-İsrail-İran hattında son durum
        ABD-İsrail-İran hattında son durum
        Trump otomobillere olan vergide geri adım atmıyor
        Trump otomobillere olan vergide geri adım atmıyor
        Dur, nefes al, yeniden yönlendir!
        Dur, nefes al, yeniden yönlendir!
        Avrupa'dan Trump'ın barış planına destek
        Avrupa'dan Trump'ın barış planına destek
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
        "Gerçek gündemimiz"
        "Gerçek gündemimiz"

        Benzer Haberler

        Mersin'de, cam silerken 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
        Mersin'de, cam silerken 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
        Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında konser
        Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında konser
        Sudan'a 110 konteynerlik iyilik gemisi yola çıktı
        Sudan'a 110 konteynerlik iyilik gemisi yola çıktı
        Sudan'a "2. İyilik Gemisi" ile insani yardım malzemesi gönderilecek
        Sudan'a "2. İyilik Gemisi" ile insani yardım malzemesi gönderilecek
        Mersin'de sahilde erkek cesedi bulundu
        Mersin'de sahilde erkek cesedi bulundu
        Denizde cansız bedeni bulundu
        Denizde cansız bedeni bulundu