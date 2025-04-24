Mersin'de üniversiteli Yeşilay gönüllüleri fidan dikti
Mersin'de, Yeşilay'ın üniversite gençliğine yönelik yürüttüğü "Ünides Projesi" kapsamında, 100 fidan toprakla buluşturuldu.
Mersin'de, Yeşilay'ın üniversite gençliğine yönelik yürüttüğü "Ünides Projesi" kapsamında, 100 fidan toprakla buluşturuldu.
Yeşilay Mersin Şube Başkanlığının açıklamasına göre, Mersin Üniversitesi Genç Yeşilay Kulübü üyeleri, Mezitli ilçesi Kuyuluk Tabiat Parkı çevresinde düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı.
Öğrenciler, Genç Yeşilay gönüllüleriyle diktikleri fidanlara can suyu verdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Mersin Şube Başkanı Kemalettin Erdoğan, "Her bir fidan, doğaya verdiğimiz değerin ve sağlıklı yaşam mücadelesinin bir simgesidir. Ünides Projesi kapsamında, üniversite öğrencilerimiz hem bilinçleniyor hem de harekete geçiyor." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.