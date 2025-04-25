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        Bozyazı'da elektrikli bisikletle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Bozyazı ilçesinde, elektrikli bisikletle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 12:58 Güncelleme: 25.04.2025 - 13:06
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        Bozyazı'da elektrikli bisikletle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Bozyazı ilçesinde, elektrikli bisikletle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        K.P. idaresindeki 33 BAV 109 plakalı motosiklet, Hükümet Caddesi'nde H.Y'nin kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, park halindeki araca ve ardından kamyona çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki İ.G. sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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