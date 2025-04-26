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        Mersin'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır, 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 13:07 Güncelleme: 26.04.2025 - 13:07
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        Mersin'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
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        Mersin'in Yenişehir ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır, 9 kişi yaralandı.

        V. İ. idaresindeki 33 ACK 133 plakalı otomobil, Dumlupınar Caddesi'nde, A.T'nin kullandığı 33 AKF 581 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada, otomobil yoldan çıkarak bir apartmanın bahçesine girdi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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