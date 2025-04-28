Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Karaltı genç basketbolcuları ağırladı
Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Karaltı, genç basketbolcularla bir araya geldi.
Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Karaltı, genç basketbolcularla bir araya geldi.
Bozyazı Denk Akademi Spor Kulübü'nün basketbol antrenörü Mahmut Denk ve sporcular, Karaltı'yı ziyaret etti.
Denk, ziyarette, kulübün faaliyetleri hakkında Karaltı'ya bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karaltı, kulübe ve sporculara başarı diledi.
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