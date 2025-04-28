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        Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Karaltı genç basketbolcuları ağırladı

        Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Karaltı, genç basketbolcularla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 17:11 Güncelleme: 28.04.2025 - 17:11
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        Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Karaltı genç basketbolcuları ağırladı
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        Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Karaltı, genç basketbolcularla bir araya geldi.

        Bozyazı Denk Akademi Spor Kulübü'nün basketbol antrenörü Mahmut Denk ve sporcular, Karaltı'yı ziyaret etti.

        Denk, ziyarette, kulübün faaliyetleri hakkında Karaltı'ya bilgi verdi.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karaltı, kulübe ve sporculara başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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