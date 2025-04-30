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        Gülnar Belediyesince 9 araç hizmete sunuldu

        Gülnar Belediyesince alınan 5 yeni araç ile bakım ve onarımları tamamlanan 4 araç törenle hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 17:10 Güncelleme: 30.04.2025 - 17:15
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        Gülnar Belediyesince 9 araç hizmete sunuldu
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        Gülnar Belediyesince alınan 5 yeni araç ile bakım ve onarımları tamamlanan 4 araç törenle hizmete girdi.

        Belediye Başkanı Fatih Önge, araçların hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törende, belediye çalışmalarının daha hızlı, etkin ve verimli şekilde yerine getirileceğini söyledi.

        Araçların hayırlı olmasını dileyen Önge, "Hep birlikte, Gülnar için daha nice güzel işler başaracağımıza inanıyorum." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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