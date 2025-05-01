Mersin'de trafikte tartıştığı sürücünün aracına zarar veren şüpheli yakalandı

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Kaleburcu Mahallesi'nde 33 NOL 25 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü M.G. (60) ile 33 AVF 718 plakalı motosikletin sürücüsü H.A. arasında tartışma çıktı.

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