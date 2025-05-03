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        Anamur'da hacı adayları dualarla uğurlandı

        Mersin'in Anamur ilçesinde, 11 kişilik hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 12:27 Güncelleme: 03.05.2025 - 12:46
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        Anamur'da hacı adayları dualarla uğurlandı
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        Mersin'in Anamur ilçesinde, 11 kişilik hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan kura çekimiyle belirlenen 11 hacı adayı için Anamur Otogar Camisi'nde uğurlama töreni düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler seslendirildiği ve dualar edildi.

        Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan'ın konuşmasının ardından 11 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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