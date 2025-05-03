Anamur'da hacı adayları dualarla uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan kura çekimiyle belirlenen 11 hacı adayı için Anamur Otogar Camisi'nde uğurlama töreni düzenlendi.

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