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        Tescilli Mut kayısısında hasat başladı

        Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden Mersin'in Mut ilçesinde, hasat mesaisi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 13:11 Güncelleme: 04.05.2025 - 13:33
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        Tescilli Mut kayısısında hasat başladı
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        Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden Mersin'in Mut ilçesinde, hasat mesaisi başladı.

        Sahip olduğu iklim özelliğinden dolayı çok sayıda ürünün yetiştiği ilçede, coğrafi işaret tescilli kayısının hasadı sürüyor.

        İşçiler, sabah erken saatlerde başladıkları mesailerinde olgunlaşan kayısıları özenle topluyor.

        Üreticilerden Ali Çavdar, AA muhabirine, tadı, rengi ve aromasıyla öne çıkan tescilli lezzette bu yıl verimin iyi olduğunu söyledi.

        Sıcak hava nedeniyle kayısının erken olgunlaştığını belirten Çavdar, "Ürünlerimiz güzel, tüm üreticilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum." dedi.

        Üretici Kutlay Emdirme de hava şartlarında olumsuz bir değişim olmazsa bereketli bir sezon geçireceklerini kaydetti.​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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