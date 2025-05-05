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        Gülnar'ın yöresel lezzetleri Erdemli'de tanıtıldı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde "Gülnar Sofrası" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 09:21 Güncelleme: 05.05.2025 - 09:21
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        Gülnar'ın yöresel lezzetleri Erdemli'de tanıtıldı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde "Gülnar Sofrası" etkinliği düzenlendi.

        Gülnar Bir Derneğince Talat Göktepe Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, Osmaniye Belediyesinin mehteran takımı konser verdi.

        Silifke Belediyesinin halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu etkinlikte, vatandaşlara Gülnar'a özgü keşkek ve yahninin ikram edildi.

        Etkinliğe, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, Gülnar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Denk ve Gülnar Bir Derneği Başkanı Ahmet Uslu da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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