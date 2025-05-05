Mersin'de biri kalem görünümlü 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Araçtaki detaylı incelemede ruhsatsız 2 tabanca ve 1 kalem görünümlü tabanca ile 4 gram esrar bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri şüphelendikleri otomobili Toroslar ilçesinde durdurdu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.