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        Mersin'de biri kalem görünümlü 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Mersin'de biri kalem görünümlü 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 11:08 Güncelleme: 05.05.2025 - 11:15
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        Mersin'de biri kalem görünümlü 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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        Mersin'de biri kalem görünümlü 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri şüphelendikleri otomobili Toroslar ilçesinde durdurdu.

        Araçtaki detaylı incelemede ruhsatsız 2 tabanca ve 1 kalem görünümlü tabanca ile 4 gram esrar bulundu.

        Polis ekipleri, araçtaki M.N. ve S.Ö'yü gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.N. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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