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        Mersin'de taşınabilir şarj cihazının alev alması güvenlik kamerasında

        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde hafif ticari araçta bırakılan taşınabilir şarj cihazının alev alması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 16:01 Güncelleme: 05.05.2025 - 16:01
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        Mersin'de taşınabilir şarj cihazının alev alması güvenlik kamerasında
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        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde hafif ticari araçta bırakılan taşınabilir şarj cihazının alev alması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Akkent Mahallesi'ndeki oto yıkama dükkanında temizlik işlemi yapılan aracın kapı kısmına konulan taşınabilir şarj cihazı, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        İş yeri çalışanı, ıslak havluyla aracın dışına aldığı cihazdaki alevi söndürdü.

        Olay işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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