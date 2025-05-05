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        Mersin'de özel tarihte evlenmek isteyenler nikah dairesinde yoğunluk oluşturdu

        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde dünyaevine "05.05.2025"te girmek isteyen çiftler, nikah dairesinde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 17:34 Güncelleme: 05.05.2025 - 17:40
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        Mersin'de özel tarihte evlenmek isteyenler nikah dairesinde yoğunluk oluşturdu
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        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde dünyaevine "05.05.2025"te girmek isteyen çiftler, nikah dairesinde yoğunluk oluşturdu.

        Yenişehir Belediyesinin açıklamasına göre, evlilik tarihlerinin akılda kalması için önceden bugüne randevu alan çiftler, sabah saatlerinden itibaren nikah dairesine geldi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen evlendirme memuru Minel Keskin, 5 Mayıs 2025'in, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü aratmayacak derecede talep gördüğünü belirtti.

        Keskin, 22 çiftin nikah için bu günü seçtiğini ifade ederek, "Tarihteki görsel uyum ve ahenk, inşallah evliliklere de yansır. Bu özel tarihi tercih eden çiftlerimize, bugün gibi hayatlarının da hep özel geçmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Dünyaevine giren çiftlerden Buse Ela Çınar da "Bugünü seçtik çünkü bizim için çok önemli ve güzel bir tarih. Akılda kaldığı için en özel günümüzde bu tarihi seçtik." ifadesini kullandı.

        Burak Taygar da tüm çiftlere mutlu evlilik dilediğini kaydetti.

        Alara Dilek ise özel ve akılda kalıcı olduğu için 5 Mayıs'ı tercih ettiklerini belirtti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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