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        Mersin'de ön tekerini kaldırarak tehlikeli motosiklet süren kişiye 41 bin lira ceza kesildi

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, ön tekerini kaldırarak tehlikeli motosiklet kullanan sürücüye 41 bin 326 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 23:46 Güncelleme: 05.05.2025 - 23:46
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        Mersin'de ön tekerini kaldırarak tehlikeli motosiklet süren kişiye 41 bin lira ceza kesildi
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde, ön tekerini kaldırarak tehlikeli motosiklet kullanan sürücüye 41 bin 326 lira ceza uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kargıpınarı Mahallesi'nde bir kişi ön tekerini kaldırarak tehlikeli motosiklet kullanıp hem kendi hem de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışmada kimliği tespit edilen D.E.A. yakalandı.

        Hakkında işlem başlatılan D.E.A'ya "sürücü belgesiz araç kullanmak", "kask takmamak" ve "tehlikeli ve saygısız araç kullanmak" suçlarından 41 bin 326 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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