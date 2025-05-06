Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Adreslerde 206 gram sentetik uyuşturucu ve 53 gram esrar ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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