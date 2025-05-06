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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 11:51 Güncelleme: 06.05.2025 - 11:51
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

        Adreslerde 206 gram sentetik uyuşturucu ve 53 gram esrar ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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