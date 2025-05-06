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        Anamur'da trafik uygulamasında sürücülere muz ve çilek ikram edildi

        Anamur ilçesinde, trafik uygulamasında sürücülere muz ve çilek ikramında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 17:23 Güncelleme: 06.05.2025 - 17:33
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        Anamur'da trafik uygulamasında sürücülere muz ve çilek ikram edildi
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        Anamur ilçesinde, trafik uygulamasında sürücülere muz ve çilek ikramında bulunuldu.

        Karayolu Güvenliği Günü ve Trafik Haftası dolayısıyla Anamur Ortaokul önünde uygulama yapıldı.

        İlçe Kaymakamı Bilal Bozdemir, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Umar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Kadir Dölek'in de katıldığı uygulamada, sürücülere muz ve çilek ikramında bulunuldu.

        Sürücülere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılan uygulamada, vatandaşlara broşür dağıtıldı.

        Kaymakam Bozdemir, trafikte herkesin daha dikkatli olmasını ve kurallara uymasını istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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