Anamur'da trafik uygulamasında sürücülere muz ve çilek ikram edildi

Kaymakam Bozdemir, trafikte herkesin daha dikkatli olmasını ve kurallara uymasını istedi.

İlçe Kaymakamı Bilal Bozdemir, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Umar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Kadir Dölek'in de katıldığı uygulamada, sürücülere muz ve çilek ikramında bulunuldu.

Karayolu Güvenliği Günü ve Trafik Haftası dolayısıyla Anamur Ortaokul önünde uygulama yapıldı.

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