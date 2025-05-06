Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de ulaşım sektörünün gençlik festivali "UFEST" başladı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, gençleri kamu kurumları ve sektör temsilcileriyle buluşturma amacıyla organize edilen "UFEST", Mersin Üniversitesi'nde (MEÜ) başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 21:00 Güncelleme: 06.05.2025 - 21:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de ulaşım sektörünün gençlik festivali "UFEST" başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, gençleri kamu kurumları ve sektör temsilcileriyle buluşturma amacıyla organize edilen "UFEST", Mersin Üniversitesi'nde (MEÜ) başladı.

        Ulaştırma ve altyapı projelerine ilişkin bilinç oluşturulması, kamu kariyer yollarına dair bilgi sunulması ile geleceğin mesleklerine yönelik ilgi uyandırılmasının hedeflendiği festival, MEÜ Çiftlikköy Yerleşkesi'ndeki Cumhuriyet Alanı'nda ziyaretçilerini ağırladı.

        Ziyaretçiler, Bakanlık ve bağlı kuruluşlara ait tanıtım stantlarını gezdi.

        Programa katılan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde "5 Uçaktan 6 Kıtaya" başlıklı konferans verdi.

        THY'nin geçmişini anlatan Ekşi, "Türk Hava Yolları, 1933'te yolcuğuna 5 uçakla başlıyor. Bugün ise 6 kıtaya uçuyoruz. Dünyada en çok ülkeye uçan hava yoluyuz." dedi.

        Ekşi, THY'nin dünyada bir marka haline geldiğini ifade ederek şöyle konuştu:

        "Türk Hava Yolları, 2003'e kadar butik bir hava yolu olarak gelmiş, globalleşme iddiasında maalesef bulunmamış. Türk Hava Yolları 2003'ten sonra globalleşme ve dünyada birinciliğe oynamaya azmiyle yola çıkmıştır. 2003'te Türk Hava Yolları, 55 ülkede 103 noktaya uçuyordu ve 65 uçağımız vardı. 2024 yılı sonunda 492 uçağa ulaştık. O zaman dünyada 35. sıradaydık, bugün 9. sıraya yükselen bir Türk Hava Yolları var."

        - 2033'te 171 milyon yolcu hedefi

        THY'nin 131 ülkeye uçuş yaptığını belirten Ekşi, "Bayrak taşıcıları arasında dünyada üçüncü, Avrupa'da birinci hava yoluyuz. 2003'te 10 milyon yolcu taşırken, 8,5 kat artırarak 2024'ü 85,2 milyon yolcuyla tamamladık. İnşallah 2033'te 171 milyon yolcuyu taşıyacağız, 813 uçağa erişeceğiz. O noktaya ulaştığımızda dünyanın ilk 3 hava yolundan birisi haline gelmiş olacağız." ifadesini kullandı.

        Ekşi, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı, THY'deki iş ve kariyer fırsatlarına ilişkin bilgi verdi.

        Konferansa, Mersin Valisi Atilla Toros, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök ve öğrenciler katıldı.

        Kentte 8 Mayıs'ta sona erecek UFEST kapsamında, teknoloji ve altyapı temalı interaktif uygulamalar, panel, seminer ve uzman konuşmaları ile gençlere yönelik staj ve iş imkanlarına ilişkin bilgilendirme oturumları yapılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Husilere saldırılar duracak
        Trump: Husilere saldırılar duracak
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        6 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        6 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        AB Rusya'dan gaz ithalatını sonlandırmaya hazırlanıyor
        AB Rusya'dan gaz ithalatını sonlandırmaya hazırlanıyor
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        Topçular Kulübü yayında!
        Topçular Kulübü yayında!
        Hatalı teşhis yüzünden göğüsleri alındı! Mahkeme yine aynı kararı verdi
        Hatalı teşhis yüzünden göğüsleri alındı! Mahkeme yine aynı kararı verdi
        İsrail ordusu Sana Havalimanı'na saldırdı
        İsrail ordusu Sana Havalimanı'na saldırdı
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        HT Spor, Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı seçildi
        HT Spor, Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı seçildi
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar

        Benzer Haberler

        Mersin'de "Dezenformasyon ve Korunma Yolları Mersin Çalıştayı" yapıldı
        Mersin'de "Dezenformasyon ve Korunma Yolları Mersin Çalıştayı" yapıldı
        Anamur'da trafik uygulamasında sürücülere muz ve çilek ikram edildi
        Anamur'da trafik uygulamasında sürücülere muz ve çilek ikram edildi
        Silifke Adliyesinin otoparkında oto yıkama işletmesi açıldı
        Silifke Adliyesinin otoparkında oto yıkama işletmesi açıldı
        Mersin'de güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi
        Mersin'de güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi
        Volkan Konak'ın ismi sanat merkezinde yaşatılacak
        Volkan Konak'ın ismi sanat merkezinde yaşatılacak
        Mersin'de atık materyallerden tasarlanan kıyafetler tarihi köprüdeki defile...
        Mersin'de atık materyallerden tasarlanan kıyafetler tarihi köprüdeki defile...