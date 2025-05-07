Bozyazı'da "Kahve Bahane" tiyatro oyunu sergilendi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde öğretmenlerin hazırladığı "Kahve Bahane" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde öğretmenlerin hazırladığı "Kahve Bahane" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hayata geçirdiği proje kapsamında hazırlanan oyun, Lenger Mahallesi Muhtarlığı'nın toplantı salonunda sergilendi.
Teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan aile içi problemlerin ele alındığı eser, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.