Hatayspor, Süper Lig'de Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Kulübün açıklamasına göre, Erdemli ilçesindeki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yapan Hatay ekibi, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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