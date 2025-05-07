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        Mersin'de ulaşım sektörünün gençlik festivali "UFEST" devam ediyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gençleri kamu kurumları ve sektör temsilcileriyle buluşturmak amacıyla düzenlenen "UFEST", Mersin Üniversitesi'nde sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 20:58 Güncelleme: 07.05.2025 - 20:58
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        Mersin'de ulaşım sektörünün gençlik festivali "UFEST" devam ediyor
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gençleri kamu kurumları ve sektör temsilcileriyle buluşturmak amacıyla düzenlenen "UFEST", Mersin Üniversitesi'nde sürüyor.

        MEÜ Çiftlikköy Yerleşkesi'ndeki Cumhuriyet Alanı'nda kurulan festival alanında, ziyaretçiler Bakanlık ve bağlı kuruluşlara ait tanıtım stantlarını gezme imkanı buluyor.

        Öğrenciler, stantlarda kurumların faaliyetlerine ilişkin bilgi alırken etkinlik alanındaki söyleşi, panel ve uygulamalara da katılım sağlıyor.

        Festival kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Veysi Kurt, gazeteci Nasuhi Güngör moderatörlüğünde "Türkiye'nin Asya İle Avrupa Arasındaki Stratejik Konumu ve Demiryolu Vizyonu" başlıklı bir konferans verdi.

        Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'ndeki konferans öncesinde Mersin Teknoloji Transfer Ofisince düzenlenen "AR-GE Proje Pazarı 2025" etkinliklerinde dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

        Veysi Kurt, konferansta, Türkiye'nin coğrafi olarak stratejik bir konumda yer aldığını söyledi.

        Ulaştırmada önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Kurt, TCDD olarak 2 bin 251 kilometre yüksek hızlı tren yolu inşa ettiklerini belirtti.

        Çalışmalarında 5 bin kilometre elektrifikasyon yaptıklarını söyleyen Kurt, "5 bin kilometre üzerinde sinyalizasyon yapıldı. 12 lojistik merkez yapıldı. 11 bin kilometre, mevcut demir yolunun tamamı onarıldı. Tarihi demir yolu istasyonlarının restorasyonları, bakım ve onarımları gerçekleştirildi." diye konuştu.

        Kurt, Türkiye'nin demir yolu ağından her gün yaklaşık 1452 trenin sevk ve idare edildiğini, günlük 100 bin ton yük, 1 milyon kent içi yolcu, 30 binin üzerinde ise yüksek hızlı tren yolcusu taşıdıklarını anlattı.

        Yapımına devam edilen yüksek hızlı ve hızlı tren demir yolu inşaatının toplamının 4 bin 16 kilometreden oluştuğunu belirten Kurt, şöyle devam etti:

        "Şu an var olan demir yolumuzun 3'te 1'i kadar inşası devam ediyor. Önümüzdeki 2 ile 3 yıl hatta küçük kısmı 4 yıl olabilir, hepsini tamamlamayı bekliyoruz. ​​​​​​​Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Hızlı Tren Demiryolu Projesi'nde de harıl harıl çalışıyoruz. Diğer projelerimizde çalışmalar devam ediyor. 2 bin 251 kilometre hızlı demir yolumuz var. 4 bin 16 kilometre inşaat halinde. Projesi tamamlanan 7 bin kilometre, 5 bin 360 kilometre de etüt projesi devam eden var. 2053 hedefimiz mevcut 14 bin kilometreyi 30 binlere, 2028'de 17 bin 500'lere çıkaracak vizyon içinde yolumuza devam ediyoruz."

        Kurt, Türkiye'nin uluslararası taşımacılıkta üstlendiği stratejik role dikkati çekerek, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Koridoru projelerinin, Türkiye'nin lojistik kapasitesini önemli ölçüde artıracağını vurguladı.

        Bu projelerle birlikte Türkiye'nin, Asya ile Avrupa arasındaki transit taşımacılıkta vazgeçilmez bir güzergah haline geleceğini ve küresel tedarik zincirinin merkezine yerleşeceğini dile getiren Kurt, demir yolu yatırımlarının bu vizyon doğrultusunda şekillendiğini söyledi.

        Veysi Kurt, yapımı süren hatların Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Koridoru'nun lojistik altyapısını destekleyecek şekilde planlandığını belirterek, bu projelerin tamamlanmasıyla Türkiye'nin demir yolu ağının uluslararası ticarette daha etkin bir rol üstleneceğini ifade etti.

        Demir yolu alanında son yıllarda başlatılan seferberlik kapsamında önemli mesafeler kat edildiğini vurgulayan TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, sürecin en temel hedeflerinden birinin yerli demir yolu sanayisinin oluşturulması olduğunu söyledi.

        Kurt, milli ve yerli üretim politikalarına öncelik verildiğinin altını çizerek, demir yolu altyapı ve sistemlerinde yerlilik oranlarında büyük artışlar sağlandığını dile getirdi.

        Konferansın sonunda soru yöneltilen öğrencilere tren maketi ve çeşitli hediyeler verildi.

        Teknoloji ve altyapı temalı interaktif uygulamalar, panel, seminer ve uzman konuşmaları ile gençlere yönelik staj ve iş imkanlarına ilişkin bilgilendirme oturumlarının yapıldığı UFEST yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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