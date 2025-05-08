Mersin'de parkta bir kişi ölü bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi parkta ölü bulundu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi parkta ölü bulundu.
Anıt Mahallesi Aznakay Parkı'nda yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, Aslan Kaya (63) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ceset, otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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