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        Mersin'de parkta bir kişi ölü bulundu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi parkta ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 00:35 Güncelleme: 08.05.2025 - 00:35
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        Mersin'de parkta bir kişi ölü bulundu
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi parkta ölü bulundu.

        Anıt Mahallesi Aznakay Parkı'nda yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı incelemede, Aslan Kaya (63) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ceset, otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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