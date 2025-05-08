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        Mersin'de sürücülere limonata ikram edildi

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, polis ve jandarma ekiplerince sürücülere limonata ikramında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 09:59 Güncelleme: 08.05.2025 - 10:33
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        Mersin'de sürücülere limonata ikram edildi
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde, polis ve jandarma ekiplerince sürücülere limonata ikramında bulunuldu.

        Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Trafik Haftası kapsamında polis ve jandarma ekiplerinin katılımıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Etkinlikte sürücüleri durdurarak trafik kurallarıyla ilgili bilgiler veren ekipler limonata ikramında bulundu.

        Ayrıca çocuklara da çikolata, düdük ve balon hediye edildi.

        Etkinliğe, Kaymakam Aydın Tetikoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Kara da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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