Mersin'de tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan hafif ticari araç sürücüsü ile diğer yaralı, ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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