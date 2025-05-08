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        Mersin'de tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 11:01 Güncelleme: 08.05.2025 - 11:05
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        Mersin'de tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihtiyaç sahibi kişilere yüksek faiz karşılığı borç para verip senet imzalatarak tefecilik yaptığı öne sürülen 3 zanlıya yönelik çalışma başlattı.

        Çalışmalarda, zanlılardan 2'sinin bir müştekinin iş yerine giderek zorla tahsilat yapmaya çalıştıkları tespit edildi.

        Ekipler, zanlıların tefecilik yaparak 70 milyon lira haksız kazanç sağladıklarını belirledi.

        Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonla 3 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 135 bin lira ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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