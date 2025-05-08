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        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'den Anneler Günü mesajı

        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 12:43 Güncelleme: 08.05.2025 - 12:43
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        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'den Anneler Günü mesajı
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        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Önge, mesajında, hayatımızın en değerli varlıklarının anneler olduğunu belirtti.

        Sevginin, şefkatin ve fedakarlığın timsali olan annelerin gününü kutlayan Önge, şunları kaydetti:

        "Sizler, evlatlarınızı sevgiyle büyüten, onlara yol gösteren, her türlü zorluğa karşı dimdik ayakta duran kahramanlarsınız. Koşulsuz sevginiz, sabrınız ve özverinizle bizlere örnek oldunuz, olmaya da devam ediyorsunuz. Gülnar Belediyesi olarak siz değerli annelerimizin hayatını kolaylaştırmak, sizlere daha yaşanabilir bir çevre sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çocuklarınızla birlikte huzurlu ve mutlu bir geleceğe sahip olmanız en büyük arzumuzdur."

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