Mersin'de 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Mersin'de uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu kullanma suçlarından hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Mersin'de uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu kullanma suçlarından hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kentte çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda Yenişehir ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu kullanma suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
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