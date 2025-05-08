Mersin'de 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda Yenişehir ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu kullanma suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kentte çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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