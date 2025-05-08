Tarsus Üniversitesi yetkilileri Akkuyu NGS'yi ziyaret etti

Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Özen beraberindeki heyetle Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasını ziyaret etti.

Akkuyu Nükleer AŞ'nin açıklamasına göre, ziyarette Rektör Özen, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Murat Özkendir ve diğer ilgililere Akkuyu NGS'nin temel faaliyet alanları hakkında sunum yapıldı.

Programda Tarsus Üniversitesinin uzman yetiştirme profilleri ve üniversitenin gelişim perspektifleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Akkuyu NGS projesinde ihtiyaç duyulan uzmanların yetiştirilmesi, etkileşimin sürdürülmesi ve olası işbirliklerinin değerlendirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Genişletilmiş toplantıya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri de katıldı.

Program kapsamında Akkuyu NGS'nin eğitim merkezleri ile santralin ana tesislerinin panoramik manzarasının izlenebildiği seyir terası da ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, bu tür ziyaretlerin bilimsel ve eğitim alanındaki işbirliğini güçlendirme açısından önemli olduğunu belirtti.