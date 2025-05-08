Tarsus Üniversitesi yetkilileri Akkuyu NGS'yi ziyaret etti
Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Özen beraberindeki heyetle Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasını ziyaret etti.
Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Özen beraberindeki heyetle Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasını ziyaret etti.
Akkuyu Nükleer AŞ'nin açıklamasına göre, ziyarette Rektör Özen, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Murat Özkendir ve diğer ilgililere Akkuyu NGS'nin temel faaliyet alanları hakkında sunum yapıldı.
Programda Tarsus Üniversitesinin uzman yetiştirme profilleri ve üniversitenin gelişim perspektifleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.
Akkuyu NGS projesinde ihtiyaç duyulan uzmanların yetiştirilmesi, etkileşimin sürdürülmesi ve olası işbirliklerinin değerlendirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.
Genişletilmiş toplantıya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri de katıldı.
Program kapsamında Akkuyu NGS'nin eğitim merkezleri ile santralin ana tesislerinin panoramik manzarasının izlenebildiği seyir terası da ziyaret etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, bu tür ziyaretlerin bilimsel ve eğitim alanındaki işbirliğini güçlendirme açısından önemli olduğunu belirtti.
Genç uzmanların yetiştirilmesi ve akademik çevrelerle ilişkilerin geliştirilmesinin Türkiye'de nükleer enerjinin sürdürülebilir gelişiminin en önemli yönlerinden biri olduğunu kaydeden Butckikh, şunları kaydetti:
"Akkuyu NGS'nin kadrosunda, reaktör, türbin ve diğer kilit ekipmanların yönetiminde yer alan yüksek vasıflı mühendislerin yanı sıra, makinistler, saha operatörleri, elektrikçiler gibi çok sayıda farklı teknik uzmanlık dalından temsilciler de görev yapacak. Bu tür uzmanların eğitimi, bölgesel üniversiteler ve mesleki teknik okullar temelinde organize edilebilir. Üniversite camiasının Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali projesine olan ilgisine büyük önem veriyoruz ve üniversitelerle işbirliğinin eğitim ve bilim alanındaki ortak girişimlerin gelişimine ivme kazandıracağına eminiz."
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