Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Tarsus Üniversitesinde MyoFest'le öğrenciler sektör temsilcileriyle buluştu

        Tarsus Üniversitesinde "MyoFest Sektör Kampüste" etkinliğiyle öğrenciler sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 17:59 Güncelleme: 08.05.2025 - 18:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarsus Üniversitesinde MyoFest'le öğrenciler sektör temsilcileriyle buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tarsus Üniversitesinde "MyoFest Sektör Kampüste" etkinliğiyle öğrenciler sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

        Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öncülüğünde üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve öğrencilerin iş dünyasıyla buluşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen festivalin açılışı, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Özen, sektör temsilcileri ile öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Özen, üniversitenin konferans salonunda yapılan açılışta, etkinliğin öğrencilere fayda sağlayacağını söyledi.

        Üniversitelerin sadece teorik bilgi edinme yeri olmadığını dile getiren Özen, üniversitelerde bilginin işlevsel hale getirilip, tartışılıp, geliştirilip ve uygulamaya fırsat verilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

        Etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür eden Özen, şöyle konuştu:

        "Çağı yakından takip eden, bünyesinde teknolojiyi barındıran, sanayi ile çalışan üniversitelere, eğitimle teknolojinin birlikte büyüdüğünü kabullenmiş işletmelere önemli görevler düşmektedir. Sürdürülebilir, rekabetçi ve güçlü bir ekonomi için yüksek teknolojili katma değerli üretim büyük önem taşımaktadır. Dünyada bunu başarabilen şehirler ve ülkeler küresel rekabette üst sıradadır. Burada altı çizilmesi gereken nokta ise bu konuda oluşmakta olan insan gücü açığını karşılayacak eğitimdir."

        Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Fatih Kaplan da festival kapsamında bölgede çalışmalarını sürdüren 40 firmanın öğrencilerle bir araya geleceğini ifade etti.

        Üniversite-sanayi işbirliğinin önemli olduğuna değinen Kaplan, bu organizasyonun öğrencilerin yanı sıra sektör temsilcilerine de fırsatlar sunduğunu kaydetti.

        Üniversite olarak sürekli gelişmeyi hedeflediklerini anlatan Kaplan, "Kurulduğumuz günden bu yana hem akademik hem de uygulamalı alanlarda özel sektörle iç içe bir eğitim anlayışını benimsedik. Öğrencilerimizi sadece sınıf ortamında değil iş dünyasında iç içe, gerçek yaşam senaryolarıyla yetiştirmeye büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren takımlara kupaları verildi.

        Açılış programının ardından üniversitenin yerleşkesinde kurulan stantlarda sektör temsilcileri ve öğrenciler bir araya geldi.

        Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği festival kapsamında moda tasarımı programı öğrencilerinin hazırladığı defile yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Havalar yine serinliyor! Yağış da geliyor!
        Havalar yine serinliyor! Yağış da geliyor!
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü!
        Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Kanser hastası, karısını öldürdü!
        Kanser hastası, karısını öldürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gülay’ın üçüncü ifadesi
        Gülay’ın üçüncü ifadesi
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Papa seçiminde ikinci günde de siyah dumanlar
        Papa seçiminde ikinci günde de siyah dumanlar
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti

        Benzer Haberler

        Gitar eğitmeni, 7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuk...
        Gitar eğitmeni, 7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuk...
        MHP Gülnar İlçe Başkanı Oğuzhan Cerit'ten Anneler Günü mesajı
        MHP Gülnar İlçe Başkanı Oğuzhan Cerit'ten Anneler Günü mesajı
        Mersin'de parmağına makas sıkışan öğrencinin yardımına itfaiye yetişti
        Mersin'de parmağına makas sıkışan öğrencinin yardımına itfaiye yetişti
        Mersin'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası çocuklarla kutlandı
        Mersin'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası çocuklarla kutlandı
        Kaymakam Topsakaloğlu TÜBİTAK yarışmasında başarılı olan öğrencilerle buluş...
        Kaymakam Topsakaloğlu TÜBİTAK yarışmasında başarılı olan öğrencilerle buluş...
        Tarsus Üniversitesi yetkilileri Akkuyu NGS'yi ziyaret etti
        Tarsus Üniversitesi yetkilileri Akkuyu NGS'yi ziyaret etti