Tarsus Üniversitesinde MyoFest'le öğrenciler sektör temsilcileriyle buluştu

Tarsus Üniversitesinde "MyoFest Sektör Kampüste" etkinliğiyle öğrenciler sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öncülüğünde üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve öğrencilerin iş dünyasıyla buluşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen festivalin açılışı, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Özen, sektör temsilcileri ile öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Özen, üniversitenin konferans salonunda yapılan açılışta, etkinliğin öğrencilere fayda sağlayacağını söyledi.

Üniversitelerin sadece teorik bilgi edinme yeri olmadığını dile getiren Özen, üniversitelerde bilginin işlevsel hale getirilip, tartışılıp, geliştirilip ve uygulamaya fırsat verilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür eden Özen, şöyle konuştu:

"Çağı yakından takip eden, bünyesinde teknolojiyi barındıran, sanayi ile çalışan üniversitelere, eğitimle teknolojinin birlikte büyüdüğünü kabullenmiş işletmelere önemli görevler düşmektedir. Sürdürülebilir, rekabetçi ve güçlü bir ekonomi için yüksek teknolojili katma değerli üretim büyük önem taşımaktadır. Dünyada bunu başarabilen şehirler ve ülkeler küresel rekabette üst sıradadır. Burada altı çizilmesi gereken nokta ise bu konuda oluşmakta olan insan gücü açığını karşılayacak eğitimdir."