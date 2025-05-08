Tarsus Üniversitesinde MyoFest'le öğrenciler sektör temsilcileriyle buluştu
Tarsus Üniversitesinde "MyoFest Sektör Kampüste" etkinliğiyle öğrenciler sektör temsilcileriyle bir araya geldi.
Tarsus Üniversitesinde "MyoFest Sektör Kampüste" etkinliğiyle öğrenciler sektör temsilcileriyle bir araya geldi.
Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öncülüğünde üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve öğrencilerin iş dünyasıyla buluşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen festivalin açılışı, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Özen, sektör temsilcileri ile öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Özen, üniversitenin konferans salonunda yapılan açılışta, etkinliğin öğrencilere fayda sağlayacağını söyledi.
Üniversitelerin sadece teorik bilgi edinme yeri olmadığını dile getiren Özen, üniversitelerde bilginin işlevsel hale getirilip, tartışılıp, geliştirilip ve uygulamaya fırsat verilmesinin önemli olduğunu vurguladı.
Etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür eden Özen, şöyle konuştu:
"Çağı yakından takip eden, bünyesinde teknolojiyi barındıran, sanayi ile çalışan üniversitelere, eğitimle teknolojinin birlikte büyüdüğünü kabullenmiş işletmelere önemli görevler düşmektedir. Sürdürülebilir, rekabetçi ve güçlü bir ekonomi için yüksek teknolojili katma değerli üretim büyük önem taşımaktadır. Dünyada bunu başarabilen şehirler ve ülkeler küresel rekabette üst sıradadır. Burada altı çizilmesi gereken nokta ise bu konuda oluşmakta olan insan gücü açığını karşılayacak eğitimdir."
Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Fatih Kaplan da festival kapsamında bölgede çalışmalarını sürdüren 40 firmanın öğrencilerle bir araya geleceğini ifade etti.
Üniversite-sanayi işbirliğinin önemli olduğuna değinen Kaplan, bu organizasyonun öğrencilerin yanı sıra sektör temsilcilerine de fırsatlar sunduğunu kaydetti.
Üniversite olarak sürekli gelişmeyi hedeflediklerini anlatan Kaplan, "Kurulduğumuz günden bu yana hem akademik hem de uygulamalı alanlarda özel sektörle iç içe bir eğitim anlayışını benimsedik. Öğrencilerimizi sadece sınıf ortamında değil iş dünyasında iç içe, gerçek yaşam senaryolarıyla yetiştirmeye büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren takımlara kupaları verildi.
Açılış programının ardından üniversitenin yerleşkesinde kurulan stantlarda sektör temsilcileri ve öğrenciler bir araya geldi.
Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği festival kapsamında moda tasarımı programı öğrencilerinin hazırladığı defile yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.