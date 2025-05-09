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        Çukurova'daki çiçek mezatları ve seralar "Anneler Günü" öncesi hareketli

        SERKAN AVCİ - Türkiye'nin önemli kesme gül ve salon bitkisi üretim merkezlerinden Mersin'de, Anneler Günü'ne sayılı günler kala çiçek mezatları ve seralarda hareketlilik yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 11:37 Güncelleme: 09.05.2025 - 11:37
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        Çukurova'daki çiçek mezatları ve seralar "Anneler Günü" öncesi hareketli
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        SERKAN AVCİ - Türkiye'nin önemli kesme gül ve salon bitkisi üretim merkezlerinden Mersin'de, Anneler Günü'ne sayılı günler kala çiçek mezatları ve seralarda hareketlilik yaşanıyor.

        Ülke genelinde 18 şubesi bulunan Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin Toroslar ilçesindeki şubesinde, satışlar açık artırma usulü yapılıyor.

        Mersin ve diğer illerdeki çiçek üreticilerinin ürünlerini gönderdiği mezatlarda, Anneler Günü için hazırlıklar sürüyor.

        Dükkanında satışa sunmak istediği ürünü almak isteyen çiçekçiler, mezatlarda tatlı bir yarışa giriyor.

        En yüksek fiyat teklifi veren esnafın çiçeğe sahip olduğu mezatlarda yoğunluk devam ediyor.

        Kentte süs bitkisi yetiştirilen seralarda da hazırlıklar sürüyor. Temizlik ve bakımları tamamlanan çiçekler, kasalara yüklenerek sevkiyata hazır hale getiriliyor.

        - "Çukurova çiçek sektöründe Türkiye’nin lokomotifi"

        Mersin Çiçekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Özdemir, AA muhabirine, Mersin, Adana ve Hatay’ın çiçek sektöründe önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.

        Çukurova’daki çiçek üretim alanlarının yoğunluğuna değinen Özdemir, şöyle konuştu:

        "Çukurova çiçek sektöründe Türkiye’nin lokomotifi. Çukurova’da bir taraftan iç mekan salon, süs bitkileri üretilirken, diğer tarafta iç ve dış mekan çiçekli bitkiler üretiliyor. Hatay İskenderun’dan başlayıp Mersin Erdemli’ye uzanan Çukurova havzasında özellikle Mersin merkez, Tarsus Yenice bölgesi ve Adana’nın belli bir bölümü bu konuya hakim alanlar. Kesme gül üretiminde de Türkiye’nin yüzde 50-55’lik üretimini karşılıyoruz."

        Özdemir, Çukurova’da şubatta yaşanan zirai don sürecinin ardından kesme gül ve süs bitkisi yetiştirilen seralarda müdahalelerin hızlı bir şekilde yapılarak Anneler Günü’ne hazır hale getirildiğini belirtti.

        - "Çiçekçilerde hummalı bir çalışma var"

        Anneler Günü öncesi hem seralar hem de mezatlarda yoğunluğunu sürdüğünü dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

        "Çiçekçilerde hummalı bir çalışma var. Tüm esnaf ve ahilerimiz, yaklaşık 1 haftadır dükkanlarını hızlı şekilde Anneler Günü’ne hazırlıyor. En uygun fiyatlar, en güzel çiçekler, kaliteli ve iyi hizmeti çiçekçi dükkanlarımızda, esnaflarımızda olacak. Vatandaşlarımızdan çiçeklerini, çiçekçi dükkanlarından almalarını talep ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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