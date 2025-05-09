Çukurova'daki çiçek mezatları ve seralar "Anneler Günü" öncesi hareketli

SERKAN AVCİ - Türkiye'nin önemli kesme gül ve salon bitkisi üretim merkezlerinden Mersin'de, Anneler Günü'ne sayılı günler kala çiçek mezatları ve seralarda hareketlilik yaşanıyor.

Ülke genelinde 18 şubesi bulunan Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin Toroslar ilçesindeki şubesinde, satışlar açık artırma usulü yapılıyor.

Mersin ve diğer illerdeki çiçek üreticilerinin ürünlerini gönderdiği mezatlarda, Anneler Günü için hazırlıklar sürüyor.

Dükkanında satışa sunmak istediği ürünü almak isteyen çiçekçiler, mezatlarda tatlı bir yarışa giriyor.

En yüksek fiyat teklifi veren esnafın çiçeğe sahip olduğu mezatlarda yoğunluk devam ediyor.

Kentte süs bitkisi yetiştirilen seralarda da hazırlıklar sürüyor. Temizlik ve bakımları tamamlanan çiçekler, kasalara yüklenerek sevkiyata hazır hale getiriliyor.

- "Çukurova çiçek sektöründe Türkiye’nin lokomotifi"

Mersin Çiçekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Özdemir, AA muhabirine, Mersin, Adana ve Hatay’ın çiçek sektöründe önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.