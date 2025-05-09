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        Tarsus'ta 80 yaşındaki hastaya kalıcı kalp pili takıldı

        Tarsus Devlet Hastanesi'nde kalıcı kalp pili takılan hasta sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 11:41 Güncelleme: 09.05.2025 - 11:41
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        Tarsus'ta 80 yaşındaki hastaya kalıcı kalp pili takıldı
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        Tarsus Devlet Hastanesi’nde kalıcı kalp pili takılan hasta sağlığına kavuştu.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, 80 yaşındaki S.K. kalp ritim bozukluğu şikayetiyle hastanenin acil servisine getirildi.

        Buradaki ilk müdahalenin ardından kardiyoloji bölümüne sevk edilen S.K’ye, kalıcı kalp pili takılmasına karar verildi.

        Kardiyoloji Uzmanı Dr. Rıdvan Bora ve anjiyografi ekibinin gerçekleştirdiği operasyonla hastaya kalıcı kalp pili takıldı.

        S.K'nin kalp pili sayesinde sağlığına kavuştuğu bildirildi.

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