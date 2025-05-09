Mersin'de elektrik direğine çarpan motosikletli öldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi'nde motosikletiyle seyir halinde olan Y.A. (25), önüne çıkan bisiklete çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Y.A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, kaza yerindeki incelemelerin ardından Tarsus Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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