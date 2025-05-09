Mersin'de elektrik direğine çarpan motosikletli öldü

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi'nde motosikletiyle seyir halinde olan Y.A. (25), önüne çıkan bisiklete çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

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