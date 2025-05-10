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        Mersin'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

        Mersin'in Silifke ilçesinde yol kenarında duran tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 00:46 Güncelleme: 10.05.2025 - 00:46
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        Mersin'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
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        Mersin'in Silifke ilçesinde yol kenarında duran tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Yiğit Turan idaresindeki 01 ABS 952 plakalı otomobil, Silifke-Mersin kara yolunun Atakent Mahallesi mevkisinde yol kenarında duran 33 BHS 93 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Vinç yardımıyla tırın altından itfaiye ekiplerince çıkarılan otomobildeki Turan ile Ayşegül Kırlangıç'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi.

        Tır sürücüsü O.Ö. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaza nedeniyle kara yolundaki trafik bir süre aksadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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