Gülnar'da Anneler Günü etkinliği düzenlendi

Mersin'in Gülnar ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarınca organize edilen etkinlik, Gülnar Belediyesinin düğün salonunda yapıldı.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, programdaki konuşmasında, annelerin toplumun temel direği olduğunu söyledi.

Önge, ilçede kadınlar için yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Önge ile MHP Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları İlçe Başkanı Ayşe Şimşek Şahin de annelerin gününü kutladı.

Katılımcıların şarkılar eşliğinde eğlendiği programda annelere çeşitli hediyeler dağıtıldı.