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        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir Anneler Günü'nü kutladı

        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 13:52 Güncelleme: 10.05.2025 - 13:52
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        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir Anneler Günü'nü kutladı
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        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Bozdemir, mesajında, annelerin sevgi ve şefkatle sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük sorumluluk üstlendiğini belirtti.

        Annelerin aile ve toplum hayatının temel direğini oluşturduğunu kaydeden Bozdemir, "Varlıklarıyla hayata anlam katan, sevgi dolu yürekleriyle çocuklarına yol gösteren, onların ülkelerine ve topluma yararlı bireyler olarak yetişmelerinde kılavuz olan annelerimizin hakkı, hiçbir şekilde ödenmez." ifadesini kullandı.

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