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        Mersin'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 11:50 Güncelleme: 11.05.2025 - 12:17
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        Mersin'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

        M.S.M'nin (34) kullandığı 34 BA 1466 plakalı otomobil ile A.Ç. (25) idaresindeki 33 LA 236 plakalı otomobil, Sait Polat Bulvarı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler ve yanlarındaki 8 kişi, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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