Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'den Hemşireler Haftası mesajı

Hemşirelerin sağlık hizmetlerinin sunulmasında özveriyle görev yaptığını kaydeden Önge, "Hemşirelerimiz, hastaların tedavisinin yanı sıra onlara moral ve umut aşılayarak sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaktadır." ifadesini kullandı.

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