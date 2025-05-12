Mersin'de ters şeritte ilerleyen sürücüye 10 bin 260 lira ceza

Ekipler, M.A'ya "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak", "ters şeritte araç kullanmak" ile "kural ve yasaklara uymama" suçlarından 10 bin 260 lira ceza kesti.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Çiriş Mahallesi'nde ters şeritte ilerleyen otomobile ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen ekipler, plakası tespit edilen aracın M.A'ya ait olduğunu belirledi.

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