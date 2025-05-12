Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Depremzede gençler ve aileleri Mersin'deki kampta hem spor hem tatil yaptı

        MURAT PANCAR - Gençlik ve Spor Bakanlığınca depremlerin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan "Engelsiz Yarınlar" projesi kapsamında Mersin'deki kampta ağırlanan afetzede gençler ile aileleri, hem spor yaptı hem de denize girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 11:10 Güncelleme: 12.05.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremzede gençler ve aileleri Mersin'deki kampta hem spor hem tatil yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MURAT PANCAR - Gençlik ve Spor Bakanlığınca depremlerin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan "Engelsiz Yarınlar" projesi kapsamında Mersin'deki kampta ağırlanan afetzede gençler ile aileleri, hem spor yaptı hem de denize girdi.

        Bakanlığın, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen gençler ile ailelerinin yaşadığı sorunların spor, sanat ve rehabilitasyonla aşılması için hayata geçirdiği projenin bahar etabı, 2-6 Mayıs'ta Silifke ilçesindeki Altuğ Verdi Gençlik Kampı'nda düzenlendi.

        Farklı illerden aralarında engelli bireylerin de olduğu 236 depremzedenin katıldığı kampın 8-12 Mayıs'taki ikinci etabında da 301 kişi ağırlandı.

        Akdeniz'in kıyısındaki kampta eğlenceli etkinliklere katılan aileler, antrenörler eşliğinde ok attı, plaj voleybolu, masa tenisi ve tekerlekli sandalye basketbolu oynadı.

        İlk yardım ve yüzme eğitimi verilen depremzedeler, kumsalda yürüyüp, denizde vakit geçirdi.

        - "Sporun birleştirici gücünü kullanıyoruz"

        Proje koordinatörü ve spor uzmanı Ali Osman Yağmurlu, AA muhabirine, ziyaretçiler için sportif faaliyetlerin yanı sıra eğitici atölyeler düzenlediklerini söyledi.

        Katılımcıların çok sayıda etkinliğe katılma imkanı bulduğunu dile getiren Yağmurlu, "Projemizin temel amacı onların sosyal iyilik hallerini yükseltmek, toplumsal entegrasyonlarını artırmak ve yaşadıkları dezavantajı ortadan kaldırmak için fırsat eşitliği sunmaktır." dedi.

        Yağmurlu, etkinliklerde spor ve sanatı buluşturduklarını belirterek, "Sporun birleştirici gücünü kullanarak farklı illerden kardeşlerimizi buluşturduk. Misafir ettiğimiz depremzede kardeşlerimize bölgenin tarihi alanlarını da gezdirdik." diye konuştu.

        - "Yüzmeyi burada öğrendim"

        Kampa katılan engelli bireylerden Mert Ali Kamer de Kahramanmaraş merkezli depremlere Adıyaman'da yakalandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Depremde ayaklarım ranzanın arasında sıkıştı ve 3 gün enkaz altında kaldım. Ankaralı gönüllü vatandaşlar tarafından kurtarıldıktan sonra 6 ay tedavi gördüm, ayaklarıma protez takıldı. Uzun süre alışma ve fizik tedavi süreci gördüm. Bakanlığımızın düzenlediği projeyle kampa katıldım. Ütü ve kahve yapmayı, yüzmeyi burada öğrendim."

        Adem Güdükboy da eşiyle yer aldığı kamptaki etkinliklerin psikolojisine iyi geldiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik

        Benzer Haberler

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'dan Engelliler Haftası mesajı
        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'dan Engelliler Haftası mesajı
        Otomobili ile ters yönde giden sürücüye 10 bin TL ceza
        Otomobili ile ters yönde giden sürücüye 10 bin TL ceza
        Mersin'de ters şeritte ilerleyen sürücüye 10 bin 260 lira ceza
        Mersin'de ters şeritte ilerleyen sürücüye 10 bin 260 lira ceza
        Mersin'de 63. Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali 30 Mayıs'ta baş...
        Mersin'de 63. Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali 30 Mayıs'ta baş...
        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'den Hemşireler Haftası mesajı
        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'den Hemşireler Haftası mesajı
        Mersin'de minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        Mersin'de minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı